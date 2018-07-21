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Как Сирия восстанавливает энергетическую инфраструктуру
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Как Сирия восстанавливает энергетическую инфраструктуру 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Электрификация всей страны. На сегодня энергетическая инфраструктура в Сирии в плачевном состоянии. Например, в Восточной Гуте повреждены 95% линий электропередачи. Свет подаётся при помощи генераторов. Но далеко не всем и не всегда. Масштабный ремонт решит проблему, передает "ТВ Центр".
"Сейчас мы меняем поврежденные опоры ЛЭП, чтобы поставить новые. Линии оборваны в 35 районах Восточной Гуты. В каждом назначен ответственный за восстановление от Министерства энергетики. Через три месяца все районы должны быть электрифицированы", — рассказал инженер Мухаммед Сулейман.
В промышленной зоне Адра под Дамаском заработал завод по производству электрических кабелей. Именно такие нужны для восстановления сетей. У нескольких сотен рабочих появились заказы и уверенность в завтрашнем дне.
"Наши кабели могут использоваться как для сетей внутри зданий, так и для передачи энергии между зданиями, городами. Спрос на нашу продукцию постоянно растет. Если сейчас мы производим 250 тонн различных кабелей в месяц, то заказы на следующий год предусматривают увеличение производства до тысячи тонн. Это четырехкратный рост, как видите", — заявил генеральный директор завода Мухаммад Абу Хейр.
Восстановление энергетики в различных районах Сирии идет опережающими темпами, параллельно с ремонтом зданий и прочей городской инфраструктуры. Ещё один завод в той же промзоне Адра не простаивает без дела.
"Мы делаем трансформаторы от 25 до 25 тысяч киловольт. Это оборудование необходимо для передачи тока от электростанции к конечному потребителю. Без него не обходится ни одна городская электросеть. Сейчас мы производим около 500 трансформаторов в месяц, а на следующий год планируем делать до тысячи в месяц", — отметил директор завода по производству трансформаторов Мантес Аль Араш.
Работу заводов контролирует Министерство энергетики. Действует госпрограмма поддержки высокотехнологичных производств. В перспективе — освоение экспортного рынка. Все усилия государства направлены на скорейшее возвращение беженцев. Помощь в этом Сирии оказывает созданный российским Министерством обороны Межведомственный координационный штаб, на первом заседании которого был обозначен план работы. Решено установить международные контакты. Создание координационного штаба уже поддержали в ряде государств.
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