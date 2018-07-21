Электроснабжение в Восточной Гуте восстановят за три месяца

Почти три месяца может потребоваться на электрификацию всех районов Восточной Гуты, пострадавших от военных действий.

Как сообщает ТАСС, 95 процентов электросетей разрушены частично или полностью. «Линии оборваны в 35 районах. Электричество там полностью отсутствует. Сейчас мы меняем поврежденные опоры ЛЭП», — рассказал инженер Мухаммед Мулейман.