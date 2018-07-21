Электроснабжение в Восточной Гуте восстановят за три месяца 

Почти три месяца может потребоваться на электрификацию всех районов Восточной Гуты, пострадавших от военных действий.
Как сообщает ТАСС, 95 процентов электросетей разрушены частично или полностью. «Линии оборваны в 35 районах. Электричество там полностью отсутствует. Сейчас мы меняем поврежденные опоры ЛЭП», — рассказал инженер Мухаммед Мулейман.
По его словам, бригады электриков работают каждый день по 10-15 часов. Часть недостающих конструкций специалистам приходится изготавливать самостоятельно. Напомним, что правительственные войска Сирии установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле этого года.