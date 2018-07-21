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Электроснабжение в Восточной Гуте восстановят за три месяца
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Электроснабжение в Восточной Гуте восстановят за три месяца 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Почти три месяца может потребоваться на электрификацию всех районов Восточной Гуты, пострадавших от военных действий.
Как сообщает ТАСС, 95 процентов электросетей разрушены частично или полностью. «Линии оборваны в 35 районах. Электричество там полностью отсутствует. Сейчас мы меняем поврежденные опоры ЛЭП», — рассказал инженер Мухаммед Мулейман.
По его словам, бригады электриков работают каждый день по 10-15 часов. Часть недостающих конструкций специалистам приходится изготавливать самостоятельно. Напомним, что правительственные войска Сирии установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле этого года.
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