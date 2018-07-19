Началось осуществление сделки Дамаска и идлибских банд

провинции Идлиб началась эвакуация мирных жителей, ополченцев и военнослужащих САА из насленных пунктов Фуа и Кефрая. О ней было объявлено еще 17 июля. Идлибские группировки пошли на сделку с официальным Дамаском . От боевиков требуется предоставление коридора для жителей шиитских населенных пунктов и военным, которые их обороняли.

По данным Directorate 4, более шести тысяч человек эвакуируют из Фуа и Кефрая на 80 автобусах.

Джихадисты по договору получают тяжелое вооружение, помимо этого из правительственных тюрем будут освобождены около полутора тысяч их сторонников.

Сделка определенно выгодна сирийскому правительству, пишут эксперты.

Она лишает инструмента шантажа идлибские банды. Раньше стандартная схема была такова: как только САА начинала военные операции, джихадисты тут же атаковали населённые пункты, где жертвами становились мирные жители.

При этом вчера в Фуа и Кефрая были слышны взрывы. Как пишет канал Directorate 4, местные активисты сообщают, что сирийские военные в нарушение договоренности уничтожают тяжелое оружие и бронетехнику, которую они обещали группировками и с помощью которой вели наступление. Тем не менее, утром первые несколько десятков автобусов для эвакуации въехали в селения.

Шиитские деревни Идлиба в окружении неоднократно использовались как предмет торга в сделках с боевиками. Так, в феврале этого года «Хайат Тахрир аш-Шам» вывозила своих раненых с юга Дамаска в обмен на вывоз раненых из Фуа и Кефраи, но стоит заметить, что в итоге ХТШ вовсе покинула юг города в обмен на вывоз более тысячи жителей осажденных деревень.