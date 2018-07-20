РФ и Франция окажут совместную гуманитарную помощь Сирии

В ближайшие дни в соответствии с решением глав России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном будет осуществлена гуманитарная операция, призванная оказать поддержку нуждающемуся в помощи гражданскому населению Сирии

"…Франция и Россия в ближайшие дни осуществят в Сирии совместный гуманитарный проект для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте (г. Дума ), — сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ. — Эта помощь, которая состоит из медицинских изделий первой необходимости (неотложная медицинская помощь и реанимация для 500 серьезно раненых, основные препараты для лечения 15 000 легких травм), поможет удовлетворить острые гуманитарные потребности населения Восточной Гуты".

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, гуманитарная помощь сирийским жителям является в настоящее время приоритетной задачей, необходимой к выполнению «на всей территории Сирии без исключения, где международное гуманитарное право должно полностью соблюдаться».