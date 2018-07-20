Ещё
РФ и Франция окажут совместную гуманитарную помощь Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ и Франция окажут совместную гуманитарную помощь Сирии 

Российская Газета 1 час назад
В ближайшие дни в соответствии с решением глав России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном будет осуществлена гуманитарная операция, призванная оказать поддержку нуждающемуся в помощи гражданскому населению Сирии.
"…Франция и Россия в ближайшие дни осуществят в Сирии совместный гуманитарный проект для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте (г. Дума), — сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ. — Эта помощь, которая состоит из медицинских изделий первой необходимости (неотложная медицинская помощь и реанимация для 500 серьезно раненых, основные препараты для лечения 15 000 легких травм), поможет удовлетворить острые гуманитарные потребности населения Восточной Гуты".
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, гуманитарная помощь сирийским жителям является в настоящее время приоритетной задачей, необходимой к выполнению «на всей территории Сирии без исключения, где международное гуманитарное право должно полностью соблюдаться».
Российская Газета: последние новости
В пригороде Дамаска восстановили десять поликлиник Турция и Нидерланды договорились о нормализации дипотношений Огнеметное возмездие: Ирак отправил "Солнцепеки" к границе с Сирией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Газпрому» перекрывают трубу747
«Москва должна нам $12 млрд»115
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Назван размер материнского капитала после «разморозки»32
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение