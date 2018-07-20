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Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту
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Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Франция в рамках совместного проекта доставят в ближайшие дни гуманитарную помощь жителям сирийской Восточной Гуты, говорится в совместном коммюнике.
"Франция и Россия в ближайшие дни осуществят в Сирии совместный гуманитарный проект для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте (г. Дума), особенно для оказания неотложной медицинской помощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем", — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте МИД РФ.
Данный проект соответствует решению, принятому 24 мая президентами РФ и Франции.
Помощь состоит из медицинских изделий первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, основных препаратов для лечения 15 000 легких травм.
Россия обеспечит доставку грузов в Сирию воздушным путем из Франции. Отмечается, что по прибытии сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами ООН, при поддержке РФ и в соответствии с международным гуманитарным правом.
В коммюнике отмечается, что Франция и Россия продолжают свои усилия в рамках механизма координации между «Ограниченной группой» (Small Group) и астанинским форматом урегулирования ситуации в САР, чтобы создать условия для надежного и долгосрочного политического урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин заявил 16 июля, что РФ готова сопрягать усилия астанинского формата урегулирования в САР с усилиями так называемой малой группы государств.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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