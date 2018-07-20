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Армия Израиля ударила по позициям ХАМАС в секторе Газа
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Армия Израиля ударила по позициям ХАМАС в секторе Газа 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Израильская армия начала массированную атаку позиций ХАМАС в секторе Газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Боевые действия активизировались в регионе после того, как вооруженные силы Израиля применили танки и артиллерию для обстрелов в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. Целями стали восемь позиций ХАМАС.
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.
В пятницу в результате перестрелок с солдатами армии обороны Израиля погибли четыре палестинца.
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