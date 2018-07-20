Несколько тысяч сирийцев эвакуированы в контролируемый сирийским правительством регион 

Дамаск, 20 июля /Синьхуа/ — Сирийское информационное агентство САНА сегодня сообщило, что, согласно соглашению между правительством Сирии и оппозицией, несколько тысяч человек эвакуированы из 2 селений в северной части Сирии, контролируемых боевиками оппозиции.
Как сообщил источник корр. Синьхуа, с 18 июля в селения Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб в северной части Сирии был направлен 121 автобус, которые партиями вывезли несколько тысяч боевиков и мирных жителей. Сегодня ранним утром по дороге в южной части провинции Алеппо была эвакуирована последняя группа людей. Они уже прибыли в пункт временного размещения, организованный правительством возле города Алеппо. Таким образом, было объявлено об окончании эвакуации. —0—