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Несколько тысяч сирийцев эвакуированы в контролируемый сирийским правительством регион
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Несколько тысяч сирийцев эвакуированы в контролируемый сирийским правительством регион 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Дамаск, 20 июля /Синьхуа/ — Сирийское информационное агентство САНА сегодня сообщило, что, согласно соглашению между правительством Сирии и оппозицией, несколько тысяч человек эвакуированы из 2 селений в северной части Сирии, контролируемых боевиками оппозиции.
Как сообщил источник корр. Синьхуа, с 18 июля в селения Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб в северной части Сирии был направлен 121 автобус, которые партиями вывезли несколько тысяч боевиков и мирных жителей. Сегодня ранним утром по дороге в южной части провинции Алеппо была эвакуирована последняя группа людей. Они уже прибыли в пункт временного размещения, организованный правительством возле города Алеппо. Таким образом, было объявлено об окончании эвакуации. —0—
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