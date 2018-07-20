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Жителей Фуа и Кефрая успешно эвакуировали в подконтрольные правительству районы Сирии
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Жителей Фуа и Кефрая успешно эвакуировали в подконтрольные правительству районы Сирии 

RT на русском 1 час назад
Из сирийской провинции Идлиб успешно вывезены мирные жители населённых пунктов Фуа и Кефрая. Эвакуация с захваченной боевиками территории проходила на 22 автобусах.
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