Российские военные медики оказали помощь более 40 тысячам сирийцев

"Российскими военными медиками в Сирийской Арабской Республике на базе функционирующих медицинских организаций уже оказана медицинская помощь более 40 тысячам человек, в том числе 4 тысячам детей. Выполнено более 1,5 тысячи операций", — сказал он.

Как отметил Тришкин, при проведении гуманитарных акций российского Центра по примирению враждующих сторон в населенные пункты выезжают врачебно-сестринские бригады с необходимым оснащением, которые ведут прием больных. Ежедневно для указанной работы выделяется до 10 врачебно-сестринских бригад. Медицинскую помощь получают до 100 человек ежедневно.

"Сирийской стороне передано 140 тонн расходного медицинского имущества, лекарственных препаратов и перевязочных средств, а также один военно-полевой медицинский госпиталь. Медицинской службой группировки войск организовано взаимодействие с военно-медицинским управлением Сирии по вопросу медицинского обеспечения возвращающихся беженцев", — сказал Тришкин.

Как он сообщил, на пунктах пропуска «Насиб» и «Земрани» организован круглосуточный санитарный контроль пребывающих беженцев. Санитарно-эпидемиологическое состояние развернутых пунктов пропуска и размещения беженцев оценивается как благополучное. В готовности к проведению комплекса противоэпидемических мероприятий находятся подвижные санитарно-эпидемиологические группы.

"Оказание первичной медико-санитарной помощи организовано. За истекшие сутки на пунктах пропуска за медицинской помощью обратилось 18 человек. В провинции Дамаск , где первоначально будут размещены беженцы, развернуто 5,5 тысячи коек в 17 медицинских организациях Сирийской республики. Медицинские организации готовы к оказанию медицинской помощи прибывающим беженцам", — добавил Тришкин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>