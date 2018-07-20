Ещё
В Минобороны рассказали о разрушениях в сирийских городах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали о разрушениях в сирийских городах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство Сирии без помощи других стран и международных организаций не сможет создать условия для массового возвращения беженцев, экономика страны истощена многолетней войной, констатировал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70%… значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства", — сказал он.
По его словам, Россия уже давно проводит «большой комплекс мероприятий по всем проблемным направлениям деятельности», но «для скорейшего и полного восстановления … экономики требуется участие всего международного сообщества».
Положительный опыт в этой сфере есть: так, российский Центр по примирению враждующих сторон второй год работает с гуманитарными организациями ООН, международным Красным Крестом и сирийским Красным Полумесяцем.
"Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы", — отметил генерал.
Кроме того, по его словам, ряд государств в инициативном порядке вносят свой вклад в постконфликтное урегулирование.
"Так, в начале июля 94 тонны гуманитарной помощи для жителей провинции Алеппо предоставила Армения… Помощь Сирии также уже оказали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Сербия", — отметил начальник Центра.
Работа по привлечению других государств продолжается.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста628
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры93
Фото кабинета Медведева удивило россиян99
Караченцова попросили забрать жену из психушки60
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе249
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение