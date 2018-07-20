В Минобороны рассказали о разрушениях в сирийских городах 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство Сирии без помощи других стран и международных организаций не сможет создать условия для массового возвращения беженцев, экономика страны истощена многолетней войной, констатировал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70%… значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства", — сказал он.
По его словам, Россия уже давно проводит «большой комплекс мероприятий по всем проблемным направлениям деятельности», но «для скорейшего и полного восстановления … экономики требуется участие всего международного сообщества».
Положительный опыт в этой сфере есть: так, российский Центр по примирению враждующих сторон второй год работает с гуманитарными организациями ООН, международным Красным Крестом и сирийским Красным Полумесяцем.
"Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы", — отметил генерал.
Кроме того, по его словам, ряд государств в инициативном порядке вносят свой вклад в постконфликтное урегулирование.
"Так, в начале июля 94 тонны гуманитарной помощи для жителей провинции Алеппо предоставила Армения… Помощь Сирии также уже оказали Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Сербия", — отметил начальник Центра.
Работа по привлечению других государств продолжается.
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