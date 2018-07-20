В Минобороны рассказали о разрушениях в сирийских городах

"Инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70%… значительный ущерб нанесен социальной сфере и здравоохранению, а также практически всем отраслям промышленности и сельского хозяйства", — сказал он.

По его словам, Россия уже давно проводит «большой комплекс мероприятий по всем проблемным направлениям деятельности», но «для скорейшего и полного восстановления … экономики требуется участие всего международного сообщества».

Положительный опыт в этой сфере есть: так, российский Центр по примирению враждующих сторон второй год работает с гуманитарными организациями ООН , международным Красным Крестом и сирийским Красным Полумесяцем.

"Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы", — отметил генерал.

Кроме того, по его словам, ряд государств в инициативном порядке вносят свой вклад в постконфликтное урегулирование.

Белоруссия, Казахстан, Китай и "Так, в начале июля 94 тонны гуманитарной помощи для жителей провинции Алеппо предоставила Армения … Помощь Сирии также уже оказали Азербайджан Сербия ", — отметил начальник Центра.

Работа по привлечению других государств продолжается.

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