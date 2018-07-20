Задержана в Стамбуле

Бригады отдела по борьбе с терроризмом управления безопасности Стамбула задержали жену Тархана Батирашвили, известного под кодовым именем Абу Умар аш-Шишани, который возглавлял военные операции ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) и, как сообщала организация, был убит в Ираке в 2016 году. Выяснилось, что у аш-Шишани и задержанной с поддельным паспортом S. D. было двое сыновей.

Бригады отдела по борьбе с терроризмом в ходе работы по раскрытию деятельности ИГИЛ, выявили членов организации, связанных с конфликтными регионами, которые искали возможности для совершения терактов в Стамбуле. При поддержке команд специальных операций были проведены рейды по 11 адресам в районах Анравуткёй, Башакшехир, Фатих, Бейликдюзю и Умрание. В ходе операции были задержаны U. B., B. S., A. D., I. T. и S. K.

В рамках следственных мероприятий выяснилось, что паспорт на имя S. K. недействителен, и настоящее имя S. K. — S. D. Было установлено, что S. D. являлась женой убитого в результате авиаудара в 2016 году в иракской провинции Нинова Тархана Батирашвили, известного как Абу Умар аш-Шишани, возглавлявшего военные операции ИГИЛ, и у них было двое сыновей. В то время как B. S, U. B., I. T. и S. D., доставленные в суд после допросов в управлении безопасности, были арестованы, A. D. был освобожден при установлении административного надзора.

История словно из фильма

Задержанная S. D. — дочь одного из чеченских чиновников Асу Дудуркаева — жила безбедной жизнью и ни в чем не знала нужды. Но со временем S. D. стала придерживаться все более радикальных взглядов.

Девушка познакомилась по интернету с грузином Хамзатом, который отправился в Сирию , чтобы вступить в ряды джихадистов. Хамзат был правой рукой одного из лидеров ИГИЛ Абу Умара аш-Шишани. Они росли в одном городе в Грузии , в детстве жили по соседству. Однажды, когда Хамзат был ранен, S. D. решила поехать к нему. Добравшись до Сирии с помощью посредников в Турции , S. D. приняла решение не возвращаться домой и вышла замуж за Хамзата. Когда стало известно о присоединении S. D. к ИГИЛ, Кадыров уволил ее отца за то, что тот «не сумел уследить за своей фанатичной дочерью». Возвращение S. D. Кадыров объявил «делом чести» для Чечни

В то время мать Хамзата Лейла Ачишвили связалась со своим сыном по скайпу и получила его согласие на то, чтобы навестить его в Сирии. Представители чеченской администрации, вступив в контакт с Ачишвили, попросили по ее возвращении из Сирии привезти и S. D.

Не пожелала возвращаться

По словам Ачишвили в интервью сайту «Дейли бист» (Daily Beast), Хамзат и S. D. жили достаточно бедно. Но S. D. не волновала эта ситуация, и было видно, что они с Хамзатом любят друг друга. Когда Ачишвили сказала S. D., что ее семья просит вернуться домой, девушка ответила, что в Сирии она чувствует себя свободно и намерена умереть здесь.

Машина взлетела на воздух

Через четыре дня после возвращения Ачишвили в Грузию пришла новость о смерти Хамзата. После его гибели S. D. решила вернуться к своей семье. Но Абу Умар не разрешил ей сделать это и, сказав: «Жена шахида не должна быть брошена в одиночестве», — сделал S. D. своей женой. Но ходили слухи, что Абу Умар умышленно убил Хамзата. Когда Хамзат возвращался после очередной атаки, его машина взлетела на воздух, и эту смерть находят подозрительной.