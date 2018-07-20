Руководители Израиля и Венгрии обсудили сотрудничество в области безопасности

По словам Б. Нетаньяху, Израиль и Венгрия считают существенной угрозу со стороны группировки ИГ, которая подвергает опасности Израиль, арабские страны, Европу и весь мир. Израиль будет принимать разные меры в борьбе с ней.

Глава правительства Израиля также отметил, что между Израилем и Венгрией наблюдается огромный потенциал сотрудничества в экономике и других областях. Стороны уже наладили сотрудничество во многих областях, таких как технологии, торговля, туризм и безопасность.

В. Орбан в свою очередь подчеркнул, что безопасность — это важнейший приоритет для государства. Израиль и Венгрия столкнулись с миграционным кризисом и террористической угрозой. Сторонам необходимо принять меры для их решения. Он также отметил, что дружественные отношения между двумя странами в значительной степени объясняются тесными связями между лидерами двух стран. В Венгрии действует политика «нулевой терпимости» к любой форме антисемитизма. —0—