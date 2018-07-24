В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны.

"В течение суток медицинская помощь оказана 10 жителям", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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