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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в понедельник.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны.
"В течение суток медицинская помощь оказана 10 жителям", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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