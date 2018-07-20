В России научились быстро выявлять отравление химоружием

Российские ученые создали специальный прибор, главная цель которого — оперативно выявить отравление химическим оружием. Об этом сообщается в соответствующем пресс-релизе университета.

Известно, что во время работы над разработкой прибора исследователи работали совместно с научным центром Минобороны РФ. По словам разработчиков, придуманный способ требует гораздо меньше времени для диагностики отравления, чем для этого требовалось ранее. По имеющейся информации, открытие может пригодиться при расследовании случаев, а также лечения тех, кто пострадал от химоружия.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что сирийские боевики изготавливали химоружие на американском оборудовании. Кроме того, в арабской республике найдено больше 40 тонн отравляющих веществ.