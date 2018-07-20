В секторе Газа один человек погиб в результате авиаудара Израиля

Пекин, 20 июля / Синьхуа / — Израильские ВВС нанесли удар по южной части сектора Газа, в результате чего один палестинец погиб и еще трое получили ранения. Об этом в четверг сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.

Как говорится в заявлении, жертвой авиаударов стал 22-летний Абдул Карим Радван.

Пресс-служба Армии обороны Израиля /ЦАХАЛ/ ранее сообщила о налете на группу поджигателей, которые запускали воздушные шары с зажигательным приспособлением из южной части сектора Газа в расчете вызвать пожар на противоположной стороне границы.

Как сообщалось в местных СМИ, вскоре после налета ВВС Израиля палестинские боевики выпустили несколько минометных снарядов из сектора Газа в сторону израильской территории. И в ответ на ракетный обстрел израильские военные открыли огонь из танка по наблюдательному посту ХАМАС на границе.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркнуто, что два минометных снаряда были запущены по территории Израиля со стороны сектора Газа, в результате чего не было пострадавших.

В последние дни наблюдается обострение конфликта между Палестиной и Израилем. 13 июля 15-летний палестинский мальчик был застрелен израильскими военнослужащими. В результате конфликта пострадали более 200 палестинцев. —0—