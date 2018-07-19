Ещё
Израильские геи устроили забастовку против запрета иметь приемных детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израильские геи устроили забастовку против запрета иметь приемных детей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Израильское ЛГБТ-сообщество объявило о проведении в воскресенье «всеобщей забастовки» в связи с тем, что Кнессет отказался разрешить гомосексуальным парам заключать договора с суррогатной матерью о вынашивании младенца.
Израильское ЛГБТ-сообщество оказало мощное давление на депутатов Кнессета с тем, чтобы разрешить гомосексуальным парам заключать договора с суррогатной матерью о вынашивании младенца. Соответствующую поправку в законопроект внес депутат «Ликуда», активист общины ЛГБТ Амир Охана, сообщил израильский «9 канал».
Однако большинство депутатов, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, проголосовало против этой поправки.
В ответ израильское ЛГБТ-сообщество объявило о проведении в воскресенье «всеобщей забастовки».
Напомним, в январе 2014 года в Тель-Авиве открыли памятник геям-жертвам Холокоста.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЕС выразил обеспокоенность принятым в Израиле националистическим законом Стало известно о причастности Порошенко к похищению турок на Украине Израиль ужесточил блокаду Газы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам400
Трамп пригласил Путина в США65
В ДНР впервые вынесен смертный приговор94
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене43
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение