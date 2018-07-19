Израильские геи устроили забастовку против запрета иметь приемных детей

Израильское ЛГБТ-сообщество объявило о проведении в воскресенье «всеобщей забастовки» в связи с тем, что Кнессет отказался разрешить гомосексуальным парам заключать договора с суррогатной матерью о вынашивании младенца.

Израильское ЛГБТ-сообщество оказало мощное давление на депутатов Кнессета с тем, чтобы разрешить гомосексуальным парам заключать договора с суррогатной матерью о вынашивании младенца. Соответствующую поправку в законопроект внес депутат «Ликуда», активист общины ЛГБТ Амир Охана, сообщил израильский «9 канал».

В ответ израильское ЛГБТ-сообщество объявило о проведении в воскресенье «всеобщей забастовки».

Напомним, в январе 2014 года в Тель-Авиве открыли памятник геям-жертвам Холокоста.