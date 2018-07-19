В Сирии 86 тысячам людей оказали гуманитарную помощь

"В течение суток медицинская помощь оказана девяти жителям. В общей сложности медицинская помощь оказывалась 85 928 жителям", — говорится в сообщении.

Проведено 1,87 тыс. гуманитарных миссий. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2805,06 тонны.

Ранее стало известно, что в сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник.