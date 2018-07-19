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В Сирии 86 тысячам людей оказали гуманитарную помощь
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В Сирии 86 тысячам людей оказали гуманитарную помощь 

Sputnik Армения 1 час назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 19 июл — Sputnik. Центром по примирению враждующих сторон оказана медпомощь почти 86 тыс. человек в Сирии, передает Russia Today со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.
"В течение суток медицинская помощь оказана девяти жителям. В общей сложности медицинская помощь оказывалась 85 928 жителям", — говорится в сообщении.
Проведено 1,87 тыс. гуманитарных миссий. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2805,06 тонны.
Ранее стало известно, что в сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник.
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