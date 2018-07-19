Хуситы обратились к России за помощью

Глава Верховного политического совета Махди аль-Машат обратился в четверг с посланием на имя российского руководства с просьбой оказать содействие в прекращении войны в этой стране. Об этом сообщило в четверг подконтрольное этому совету — руководящему органу контролируемой мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах") части Йемена — агентство Saba.
"Йемен подвергается агрессии со стороны государств аравийского альянса, в частности Саудовской Аравии и ОАЭ, на своем западном побережье, — говорится в послании. — Идет эскалация боевых действий. Война против Йемена ведется без какого-либо предлога или юридического обоснования, вопреки Уставу ООН, с нарушением международного права. Сухопутная агрессия сопровождается морской и воздушной блокадой".
Аль-Машат осудил "агрессию против Йемена", осуществляемую силами аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией, и выразил надежду, что Россия использует свое влияние для прекращения этой агрессии и снятия блокады.
"Мы надеемся, что Россия, используя свое международное влияние, сыграет видную роль в прекращении этой агрессии и снятии блокады, обеспечит достижение справедливого и всеобъемлющего политического урегулирования, безопасности и стабильности в Йемене", — подчеркнул аль-Машат.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов ранее на встрече с послом Йемена в Москве Ахмедом Салемом аль-Вахейши заявил о необходимости скорейшего прекращения войны в регионе. "При обмене мнениями по складывающейся в Йемене военно-политической и гуманитарной ситуации с российской стороны была вновь отмечена задача скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Йеменской Республике как необходимой предпосылки для облегчения страданий мирного населения и налаживания инклюзивного национального диалога о путях посткризисного обустройства йеменского государства", — подчеркнули в МИД.