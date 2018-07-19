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В Израиле приняли закон о медицинском туризме
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В Израиле приняли закон о медицинском туризме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл — РИА Новости. Инициированный министром туризма и министром здравоохранения Израиля закон о медицинском туризме принят в Кнессете (парламенте), сообщает пресс-служба минтуризма.
Министр туризма Яров Левин, отмечая приток валюты в страну благодаря иностранным пациентам, признал, что из-за отсутствия государственного контроля на рынке медицинских услуг появилось множество посреднических компаний, которые не соотносили свою деятельность с общегосударственными интересами.
"Медицинский туризм в Израиле в последние годы превратился в широко распространенную отрасль, которая наряду с притоком валюты должна служить источником налогов и занятости, а также важным каналом для сбора денег на здравоохранение", — приводит слова министра туризма Ярова Левина пресс-служба ведомства.
Приветствуя решение депутатов Кнессета принять закон о медицинском туризме, министр подчеркнул, что тем самым сделан важный шаг в регулировании деятельности фирм и компаний по оказанию медицинских услуг на местах, говорится в сообщении.
"Правильное правовое регулирование в этой области будет способствовать развитию всей индустрии туризма как за счет увеличения числа прибывающих в Израиль туристов, так и за счет улучшения имиджа Израиля — как одной из передовых стран мира", — сказал Левин.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман также выразил уверенность, что новый закон «наведет порядок в сфере медицинского туризма». По его мнению, он должен максимально упростить взаимодействие иностранных пациентов с больницей и гарантировать абсолютную прозрачность при формировании цены и оплаты.
"Этот документ дает надежду на то, что надлежащее и профессиональное лечение туристов будет обеспечиваться не за счет израильского пациента, и доходы от медицинского туризма будут использоваться для укрепления государственной системы здравоохранения", — подчеркнул Лицман.
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