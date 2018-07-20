Силы коалиции не хотят разминировать разбомбленную ими полгода назад Ракку

Побывавшие в сирийском городе представители иностранных СМИ сообщают о катастрофической ситуации в городе. За последние три месяца там так и не была решена проблем водоснабжения и канализации. Из-за этого серьезно ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Опасность представляют и разложившиеся тела местных жителей, которые месяцами лежат под обломками зданий.

Разминирование Ракки началось в октябре 2017 года после изгнания из города боевиков ИГ*. В результате подрывов на оставленных ими боеприпасов погибли около тысячи местных жителей. На данный момент обезврежено около шестидесяти процентов взрывоопасных объектов. Разминированием занимается группа, сформированная местным общественным советом, совместно с рядом НПО, командование США Сирии отказывается направлять свои саперные подразделения для разминирования города.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что правозащитники нашли тела сотен жертв ударов коалиции, «освобождавшей» Ракку.