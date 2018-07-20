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Правозащитники нашли тела сотен жертв ударов коалиции, «освобождавшей» Ракку
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Правозащитники нашли тела сотен жертв ударов коалиции, «освобождавшей» Ракку 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Свыше тысячи двухсот тел людей, погибших в результате штурма сирийского города при поддержке авиации коалиции во главе с США, найдены активистами в местах массовых захоронений на территории города.
Видео страшных находок опубликовано в Twitter «Гражданского совета Ракки по восстановлению». Как говорится в подписи к публикации, найдены тела 1236 человек. Подавляющее большинство из них — гражданские лица.
Сообщается, что эти люди стали жертвами ожесточенных авиаударов коалиции во главе с США по боевикам ИГ* при штурме Ракки.
3 июля нью-йоркская правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором говорилось о девяти массовых захоронениях сотен жертв ИГ* в окрестностях Ракки. По данным HRW, в одной из братских могил, обнаруженной 12 июня в районе стадиона Аль-Рашид, были найдены тела 533 человек — большинство из которых пациенты и персонал госпиталя, располагавшегося неподалеку. По словам спасателей, эксгумация массовых захоронений очень опасна — многие могилы были заминированы террористами. Кроме того, спасатели-добровольцы нуждаются в технической поддержке.
— Эксгумация этих тел представляет огромную проблему. Не имея технической поддержки, те, кто занимается эксгумацией тел, возможно, не смогут дать родственникам погибших тех ответов, которые они ждали столь долго и не смогут сохранить улики, необходимые для того, чтобы привлечь в будущем к ответственности виновных, — сообщается в докладе.
HRW ранее заявляла о том, что силы коалиции нарушили международное право — перед штурмом Ракки мирное население не было эвакуировано с территории города. Отмечали правозащитники и невероятно высокую степень разрушений в результате авиаударов. По оценкам специалистов, с лица земли стерто 70% территории города.
Ракку называли столицей группировки ИГ*. Город был освобожден боевыми группами организации «Силы демократической Сирии» при поддержке военного альянса, возглавляемого США. Об освобождении города сообщили 17 октября 2017 года.
Как предполагает HRW, найденные под обломками зданий и в предполагаемых других местах массового захоронения могут находиться еще не одна тысяча тел.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как «освобождали» Ракку.
* организация запрещена на территории России
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