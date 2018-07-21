Отмечать годовщину освобождения иракского Мосула некому, нечем и не на что

Ираке отмечают годовщину освобождения Мосула: 21 июля прошлого года войска коалиции и власти Ирака объявили о завершении операции против террористов ИГИЛ (запрещена в России ). За 12 месяцев восстановить подачу воды и электричества так и не удалось. Страны-участницы военной операции, по словам правозащитников, в восстановлении не участвуют.

Праздник, который некому, нечем и не на что отмечать: так говорят про годовщину освобождения Мосула от террористов местные жители. 21 июля 2017 года власти провозгласили полную победу над ИГИЛ, но с тех пор мало что изменилось.

"Как только началась операция по освобождению Мосула, дом за моей спиной был разрушен авиаударом. Там жила семья моего друга: его мать, сестра и совсем маленький ребенок. Да, боевики ИГИЛ были в этом районе, но здесь жили и простые люди. Их тела по-прежнему находятся под обломками, никто даже не пытался их достать", — говорит местный житель Талаль Ахмат Азиз.

Таких тел в городе сотни, а то и тысячи. И если в сирийской Ракке их извлечением и опознанием хоть в каком-то объеме занимаются спасатели и волонтеры, то в иракском населенном пункте не делается ровным счетом ничего. Более того — вопреки заявлением властей боевики ИГИЛ по-прежнему присутствуют в городе.

"Где-то пять дней назад я встретился со своим дядей на улице. Он спросил, как я поживаю, я ответил, что, может быть, вернусь в лагерь. Он удивился моему решению, а через несколько дней я узнал, что его обезглавили боевики ИГИЛ. После этой новости мы все боимся, потому что террористы ИГИЛ по-прежнему здесь: однажды они могут зайти в дом и просто убить всю семью", — говорит беженец Абу Ясир.

Проблему с безопасностью признают и военные, которые продолжают локальные антитеррористические операции. Местонахождение экстремистов вычисляют по наводкам местного населения.

"Нельзя сказать, что ИГИЛ уничтожена на 100 процентов. Сложно точно определить их численность — ведь есть спящие ячейки, участники которых прячутся в пустынях, джунглях или маскируются под гражданских", — говорит генерал-майор вооруженных сил Ирака Джухуриаджми аль-Джухури.

На восстановление уничтоженного бомбардировками западной коалиции Мосула необходимо, по оценке правительства Ирака, не менее двух миллиардов долларов. Как говорят местные жители, никто так и не выделил денег хотя бы на то, чтобы убрать тела с улиц и разминировать жилые дома, дворы и дороги. Не говоря уже о восстановлении хотя бы первичной инфраструктуры: десятки тысяч человек вынуждены ждать, пока ситуация изменится, в лагерях для беженцев, условия в которых, по их словам, не сильно лучше.

"В лагере сложно: нет денег, врачей, продуктов. Мы почти ничего не едим. Документов тоже нет, а наши дети не учатся. Мы просто сидим здесь и ждем. Вернуться домой мы сейчас не можем", — говорит беженец Захида Али

Недовольство действиями иракских властей растет не только в Мосуле. Сразу в нескольких городах на юге страны митингующие призывают Багдад делать больше для устранения последствий войны с террористами. А жители Мосула, чьи друзья и родственники погибали под бомбардировками коалиции, и вовсе задаются вопросом, стоило ли освобождать город такой ценой.