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ЕС выразил обеспокоенность принятым в Израиле националистическим законом
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ЕС выразил обеспокоенность принятым в Израиле националистическим законом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Европейский союз выразил беспокойство относительно нового израильского закона, согласно которому право на самоопределение в стране имеют только евреи, а арабский язык лишается статуса официального.
В заявлении ЕС говорится, что закон еще больше осложнит двустороннее решение палестино-израильского конфликта, пишет Reuters.
«Мы обеспокоены, мы выразили свое беспокойство, и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговоре с израильскими властями. Мы ясно заявили, что двустороннее соглашение — единственный путь вперед, и следует избегать любых шагов, которые осложнят такое соглашение или помешают ему стать реальностью», — сказала представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
Закон о «национальном государстве» был принят в четверг после месяцев политических дебатов. Его резко раскритиковали представители арабского меньшинства, объявившие закон расистским и граничащим с апартеидом (апартеид — крайняя форма расовой дискриминации — прим. ВЗГЛЯД).
«Израиль — историческая родина еврейского народа, который имеет в нем исключительное право на национальное самоопределение», — говорится в законе.
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