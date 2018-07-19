ЕС выразил обеспокоенность принятым в Израиле националистическим законом

Европейский союз выразил беспокойство относительно нового израильского закона, согласно которому право на самоопределение в стране имеют только евреи, а арабский язык лишается статуса официального.

В заявлении ЕС говорится, что закон еще больше осложнит двустороннее решение палестино-израильского конфликта, пишет Reuters

«Мы обеспокоены, мы выразили свое беспокойство, и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговоре с израильскими властями. Мы ясно заявили, что двустороннее соглашение — единственный путь вперед, и следует избегать любых шагов, которые осложнят такое соглашение или помешают ему стать реальностью», — сказала представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини

Закон о «национальном государстве» был принят в четверг после месяцев политических дебатов. Его резко раскритиковали представители арабского меньшинства, объявившие закон расистским и граничащим с апартеидом (апартеид — крайняя форма расовой дискриминации — прим. ВЗГЛЯД).