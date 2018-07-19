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Источник рассказал подробности взрыва в Дамаске
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Источник рассказал подробности взрыва в Дамаске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Причиной взрыва в районе Думмар в Дамаске стало приведенное в действие взрывное устройство, ранения получили два человека, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.
"Взрывное устройство сработало рядом с перекрестком «Аль-Каниса» в Думмаре, что привело в том числе и к материальному ущербу", — рассказал собеседник агентства.
Данное происшествие в сирийской столице стало первым за последние несколько месяцев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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