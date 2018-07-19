Орбан в ходе визита в Израиль пообещал «нулевую терпимость» к антисемитизму

"Хочу сказать вам, господин премьер-министр, что в Венгрии проводится политика нулевой терпимости к любым проявлениям антисемитизма, а все евреи находятся под защитой правительства", — сказал Орбан перед переговорами с Нетаньяху.

Тот назвал гостя «истинным другом Израиля», похвалив его, в частности, за выделение средств на восстановление синагог и резолюцию против антисемитизма недавно инициированную Венгрией в Совете ООН по правам человека.

"Это задача всегда актуальна, поскольку антисемитизм регулярно поднимает свою голову, но эти действия указывают на верное направление, которым мы призываем следовать всех наших друзей в Европе и мире", — сказал премьер-министр Израиля.

Он отметил общность подходов двух стран к угрозе радикального исламизма и выразил признательность за поддержку Израиля в международных форумах, где регулярно принимаются резолюции к осуждением его политики в отношении палестинцев.

"Хочу поблагодарить вас за защиту Израиля. Вы раз за разом встаете на нашу сторону в международных форумах. Мы это высоко ценим", — сказал Нетаньяху.

"Важной задачей внешней политики Израиля является не только улучшение двусторонних отношений со многими странами, а они действительно переживают невиданный расцвет, но и изменение отношения к Израилю в международных форумах. Тут Венгрия много раз выступала в первых рядах, за что я вам благодарен", — сказал израильский премьер.

В программе визита Орбана, который пробудет в Израиле до пятницы, встречи с президентом Реувеном Ривлином и верховным раввином Давидом Лау, посещение мемориала жертв Холокоста «Яд ва-Шем» и Стены плача в историческом центре Иерусалима.