Российская авиация доставила в Сирию партию гуманитарного груза из Франции 

Об этом сообщают представители министерства обороны России.
Как рассказал начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики Максим Касирин, груз был доставлен из французского аэропорта Шатору в международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада в Сирии на самолете Ан-124 «Руслан». Отправленные вещи будут распределены между нуждающимися и пострадавшими от действий террористов.
— Данный груз представляет собой медикаменты, остальной — это одеяла, палатки, предметы первой необходимости. При содействии центра по примирению, данный груз будет передан Сирийскому арабскому Красному Полумесяцу. И в последствии будет доставлен в районы, наиболее пострадавших от боевых действий против террористов. В основном в город Дума. Также медикаменты будут переданы медицинским учреждениям, находящимся под патронажем Сирийского арабского Красного Полумесяца, — рассказал начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики Максим Касирин.
Сообщается также, что гуманитарная помощь была отправлена в Сирию в соответствии с решением, которое 24 мая 2018 года было принято в Санкт-Петербурге президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках совместного проекта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Сирии.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в МИДе рассказали о совместной с Францией гуманитарной акции в Сирии.