Ещё
Российская авиация доставила в Сирию партию гуманитарного груза из Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская авиация доставила в Сирию партию гуманитарного груза из Франции 

Пятый канал 30 минут назад
Фото: Пятый канал
Об этом сообщают представители министерства обороны России.
Как рассказал начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики Максим Касирин, груз был доставлен из французского аэропорта Шатору в международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада в Сирии на самолете Ан-124 «Руслан». Отправленные вещи будут распределены между нуждающимися и пострадавшими от действий террористов.
— Данный груз представляет собой медикаменты, остальной — это одеяла, палатки, предметы первой необходимости. При содействии центра по примирению, данный груз будет передан Сирийскому арабскому Красному Полумесяцу. И в последствии будет доставлен в районы, наиболее пострадавших от боевых действий против террористов. В основном в город Дума. Также медикаменты будут переданы медицинским учреждениям, находящимся под патронажем Сирийского арабского Красного Полумесяца, — рассказал начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики Максим Касирин.
Сообщается также, что гуманитарная помощь была отправлена в Сирию в соответствии с решением, которое 24 мая 2018 года было принято в Санкт-Петербурге президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках совместного проекта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Сирии.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в МИДе рассказали о совместной с Францией гуманитарной акции в Сирии.
Пятый канал: последние новости
Боевики в Сирии массово сдают тяжелое вооружение и возвращаются к мирной жизни СМИ: США и их союзники хотят эвакуировать «Белых касок» из Сирии В России научились быстро выявлять отравление химоружием
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев541
Максакова в короткой юбке вызвала фурор172
Фото кабинета Медведева удивило россиян424
На Украине испугались окончательного развала226
«Гагаринский педофил» опозорил столичных сыщиков18
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение