Ещё
Россия доставила в Сирию более 30 тонн гумпомощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия доставила в Сирию более 30 тонн гумпомощи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Сирии, накануне в республику было доставлено 34 тонны продуктов питания и лекарств, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российская Федерация продолжает проводить большой комплекс мероприятий по оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу. 24 июля самолет Ил-76 МЧС России доставил 34 тонны гуманитарной помощи, в составе которой продукты питания и медицинские препараты", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Как он отметил, гуманитарная помощь, предназначенная для беженцев, возвращающихся в освобожденные населенные пункты, и нуждающихся жителей страны, проживающих в труднодоступных районах, уже сегодня передана офицерами Центра приема, распределения и размещения беженцев сотрудникам Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Как сообщил Мизинцев, на Ил-76 МЧС России в Сирию прибыла группа экспертов центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер» для обсуждения с представителями сирийских органов власти участия российских специалистов в реализации проектов гуманитарного разминирования в Сирийской Арабской Республике.
"Среди множества решаемых задач межведомственный штаб участвует в координации действий по оказанию помощи сирийским гражданам, нуждающимся в оперативном медицинском лечении. Вчера из Сирии с аэродрома «Хмеймим» в Санкт-Петербург самолетом Министерства обороны Российской Федерации доставлен онкобольной мальчик Юсиф Муйад, которому в научно-исследовательском институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии проведут операцию по пересадке костного мозга", — добавил Мизинцев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след131
Россия пригрозила Грузии силой222
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске52
Заявление Лолиты грозит международным скандалом291
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение