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В состав жюри международной премии RT для военкоров вошли Ирада Зейналова и Евгений Поддубный
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В состав жюри международной премии RT для военкоров вошли Ирада Зейналова и Евгений Поддубный 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В состав жюри международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.
Выбирать победителей также будут журналист и эксперт в области международного права и внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер и корреспондент, руководитель ближневосточного бюро телеканала RT Пола Слиер.
В жюри также вошли журналист Филип Иттнер, который делал репортажи о войне в Ираке и Афганистане, конфликтах в Сирии и на Украине, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг и журналист, историк Виджай Прашад.
The Khaled Alkhateb Memorial Awards будет вручаться в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». Церемония вручения наград премии RT пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.
Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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