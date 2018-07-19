В состав жюри международной премии RT для военкоров вошли Ирада Зейналова и Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. В состав жюри международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова

Выбирать победителей также будут журналист и эксперт в области международного права и внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер и корреспондент, руководитель ближневосточного бюро телеканала RT Пола Слиер.

В жюри также вошли журналист Филип Иттнер, который делал репортажи о войне в Ираке Афганистане , конфликтах в Сирии и на Украине , директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг и журналист, историк Виджай Прашад.

The Khaled Alkhateb Memorial Awards будет вручаться в трех категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». Церемония вручения наград премии RT пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в сирийской провинции Хомс . В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу».