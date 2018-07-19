В ЕС прокомментировали отмену чрезвычайного положения в Турции

Европейская служба внешних связей прокомментировала решение турецких властей отменить режим чрезвычайного положения, введённый после попытки государственного переворота 2016 года.

ЕС приветствует окончание режима чрезвычайного положения. В то же время, мы считаем, что принятие новых законодательных предложений, наделяющих органы власти чрезвычайными полномочиями и сохраняющих ряд ограничительных элементов чрезвычайного положения, ослабило бы любые позитивные последствия его прекращения», — указывается в заявлении.

В дипслужбе отметили, что Европейский союз ожидает от Турции выполнения рекомендаций Совета Европы и Венецианской комиссии. Также в объединении выразили надежду, что страна будет придерживаться принципа разделения властей.

«В связи с прекращением чрезвычайного положения мы также ожидаем, что Турция примет и отменит все меры, которые продолжают негативно сказываться на верховенстве права, независимости судебных органов и основных свободах», — говорится в сообщении.

Ранее в Турции завершилось действие введённого в 2016 году режима ЧП.