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В ЕС прокомментировали отмену чрезвычайного положения в Турции
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В ЕС прокомментировали отмену чрезвычайного положения в Турции 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Европейская служба внешних связей прокомментировала решение турецких властей отменить режим чрезвычайного положения, введённый после попытки государственного переворота 2016 года.
«ЕС приветствует окончание режима чрезвычайного положения. В то же время, мы считаем, что принятие новых законодательных предложений, наделяющих органы власти чрезвычайными полномочиями и сохраняющих ряд ограничительных элементов чрезвычайного положения, ослабило бы любые позитивные последствия его прекращения», — указывается в заявлении.
В дипслужбе отметили, что Европейский союз ожидает от Турции выполнения рекомендаций Совета Европы и Венецианской комиссии. Также в объединении выразили надежду, что страна будет придерживаться принципа разделения властей.
«В связи с прекращением чрезвычайного положения мы также ожидаем, что Турция примет и отменит все меры, которые продолжают негативно сказываться на верховенстве права, независимости судебных органов и основных свободах», — говорится в сообщении.
Ранее в Турции завершилось действие введённого в 2016 году режима ЧП.
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