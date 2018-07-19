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Иранская армия получит на вооружение отечественные танки
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Иранская армия получит на вооружение отечественные танки 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 19 июля /Синьхуа/ — Иранская армия получит 700-800 танков собственного иранского производства. Об этом сообщил иранский телеканал «Пресс ТВ».
По сообщению телеканала, замминистра обороны Ирана Реза Мозафари Ниайя заявил, что в настоящее время иранская промышленность ежегодно выпускает 50-60 танков в соответствии с потребностями иранской армии и Корпуса стражей Исламской Революции /КСИР/, в том числе и новейший основной боевой танк «Каррар».
Замминистра не определил лимит времени для принятия этих танков на вооружение.
СМИ Ирана сообщили, что основной боевой танк «Каррар» является превосходным по своим характеристикам, и может поражать движущиеся цели днем и ночью. —0—
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