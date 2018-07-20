В Турции за связь с ИГ арестовали дочь чеченского экс-главы УФМС

По данным издания, Дудуркаева оказалась в числе пяти задержанных за связи с ИГ в ходе антитеррористического рейда. Ее мужем издание называет «военного министра» ИГ Абу Умара Шишани. Двое задержанных, предположительно, являются сыновьями Шишани.

Отец Седы Асу Дудуркаев в 2013 году лишился своего поста из-за того, что его дочь, как заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров , оказалась «в рядах ваххабитов и бандитов, проливающих кровь мирных граждан, взрывающих исламские святыни в Сирии ».

Ранее сообщалось, что Кадыров называл и другие причины, способствовавшие отставке Асу Дудуркаева с поста главы УФМС Чечни.