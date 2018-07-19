В пригороде Дамаска восстановили десять поликлиник

Десять поликлиник восстановлены в пригороде Дамаска Восточная Гута. Всего в городе до войны было 38 медицинских учреждений.

Как сообщает РИА Новости, в населенном пункте не хватает специалистов, в первую очередь — детских педиатров и хирургов. Также ограниченное количество лабораторного оборудования и медицинских инструментов.