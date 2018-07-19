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В пригороде Дамаска восстановили десять поликлиник
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В пригороде Дамаска восстановили десять поликлиник 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Десять поликлиник восстановлены в пригороде Дамаска Восточная Гута. Всего в городе до войны было 38 медицинских учреждений.
Как сообщает РИА Новости, в населенном пункте не хватает специалистов, в первую очередь — детских педиатров и хирургов. Также ограниченное количество лабораторного оборудования и медицинских инструментов.
Правительство страны при помощи России работает над тем, чтобы беженцы возвращались в свои дома. В Восточную Гуту после освобождения города от боевиков приехали уже 72 тысячи человек.
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