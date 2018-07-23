Более 46 тыс. человек покинули за месяц юго-западную зону деэскалации в Сирии

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Зону деэскалации на юго-западе Сирии с 27 июня покинули более 46 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Всего с 27 июня 2018 года юго-западную зону деэскалации покинули 46 465 человек, из которых 7268 размещались в пунктах в «Джебаб» и «Рсас», — сообщил он. В пунктах пропуска сирийцам оказывают первую медицинскую помощь, а также предоставляют горячую пищу и предметы первой необходимости.

Цыганков также отметил, что за понедельник через пункт пропуска Кафр-Шамс вышли 311 сирийцев. За прошедшие сутки в Восточную Гуту из лагерей для беженцев возвратились 118 человек.

В ведомстве сообщили, что сирийские инженерные подразделения разминировали более 2,2 гектара территории и 15 зданий в трех городах провинции Хомс . «Обнаружено и уничтожено 44 взрывоопасных предмета, в том числе 12 самодельных взрывных устройств», — рассказал Цыганков.