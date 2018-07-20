Более 300 сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии

"Мирные жители через предоставленные «коридоры» покидают территории, контролируемые боевиками… За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 309 сирийцев", — сказал Цыганков.

Цыганков также отметил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось более 72,7 тысячи жителей, только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 111 человек, а в провинцию Риф-Дамаск из Ливана вернулись 239 мирных жителей.

Кроме того, Цыганков сообщил, что была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кхель, в ходе которой жителям было передано 650 продовольственных наборов. Всего с начала процесса урегулирования Центром проведено 1870 гуманитарных акций, а российские военные врачи оказали помощь девяти сирийцам, в том числе четырем детям.

Глава Центра также сообщил, что в течение суток в Нахшебба, Бариша и Икко были зафиксированы четыре случая нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

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