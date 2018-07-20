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Более 300 сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии
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Более 300 сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 300 мирных жителей покинули юго-западную зону деэскалации через пункт Кафер-Шамс за прошедшие сутки в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Мирные жители через предоставленные «коридоры» покидают территории, контролируемые боевиками… За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 309 сирийцев", — сказал Цыганков.
Цыганков также отметил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось более 72,7 тысячи жителей, только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 111 человек, а в провинцию Риф-Дамаск из Ливана вернулись 239 мирных жителей.
Кроме того, Цыганков сообщил, что была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кхель, в ходе которой жителям было передано 650 продовольственных наборов. Всего с начала процесса урегулирования Центром проведено 1870 гуманитарных акций, а российские военные врачи оказали помощь девяти сирийцам, в том числе четырем детям.
Глава Центра также сообщил, что в течение суток в Нахшебба, Бариша и Икко были зафиксированы четыре случая нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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