В Сирии восстановили 88 медицинских и более 200 образовательных учреждений

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . При участии специалистов Минобороны России Сирии восстановлены 88 медицинских и 213 образовательных учреждений, сообщает в среду российское оборонное ведомство. "Всего на территории САР восстановлено 88 медицинских и 213 образовательных учреждений, отремонтировано 244 километра автомобильных дорог, 176 километров линий электропередачи и 73 электроподстанции", — говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев. Отмечается, что только за последние сутки «завершен ремонт двух школ в Хшаме и одной школы в Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор ». Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>