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В Сирии восстановили 88 медицинских и более 200 образовательных учреждений
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В Сирии восстановили 88 медицинских и более 200 образовательных учреждений 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При участии специалистов Минобороны России в Сирии восстановлены 88 медицинских и 213 образовательных учреждений, сообщает в среду российское оборонное ведомство.
"Всего на территории САР восстановлено 88 медицинских и 213 образовательных учреждений, отремонтировано 244 километра автомобильных дорог, 176 километров линий электропередачи и 73 электроподстанции", — говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Отмечается, что только за последние сутки «завершен ремонт двух школ в Хшаме и одной школы в Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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