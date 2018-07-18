Захарова: Сирийская армия освободила 90 процентов провинции Дераа

Сирийская правительственная армия освободила 90 процентов территории провинции Дераа на юго-западе страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «на фоне общей напряженности обращают на себя внимание некоторые положительные моменты», связанные с успешными действиями сирийских правительственных сил.

"Растет число зачищенных от террористов населенных пунктов и стратегических высот, которые все чаще сдаются без боя. По состоянию на понедельник, 16 июля, под контролем властей САР оказалось уже 90 процентов территории провинции", — проинформировала Захарова.

Еще один положительный момент она увидела в ситуации на сирийско-иорданской границе. «Улучшилась и гуманитарная ситуация в провинции Дераа, завершился кризис с беженцами вдоль границы с Иорданией , практически все они вернулись в свои дома», — отметила дипломат.

В то же время в Москве не исключают проведения в Сирии провокаций с применением химического оружия. «По имеющейся информации, и я могу вам об этом сказать, она передана в международные организации, не так давно в город Идлиб прибыла колонна автомобилей, которая принадлежит „Белым каскам“. В них находились средства индивидуальной защиты, а среди прибывших было несколько специалистов-химиков. Было также выгружено несколько ракет и их детали. Затем колонна двинулась далее», — рассказала Захарова. По ее словам, эти «сувениры» могут быть использованы для провокации и очередного обвинения Дамаска в использовании запрещенного оружия.