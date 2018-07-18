Посол РФ: Ликвидация боевиков на юго-западе Сирии займет несколько дней

Контртеррористическая операция на юго-западе Сирии близка к завершению, это вопрос нескольких недель или даже дней. Об этом заявил посол РФ в САР Александр Кинщак , выступая в эфире телеканала «Россия-24».

"Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе Сирии, она успешно развивается и близка к завершению. Я надеюсь, что решение задачи ликвидации там террористических организаций — это вопрос нескольких недель, а может быть и дней", — отметил Кинщак.

По его словам, последние операции не занимали много времени, результат достигался в основном переговорным путем.

"Если удастся сохранить этот темп, то в обозримой перспективе Сирия может быть освобождена", — подчеркнул дипломат.

Посол также отметил, что астанинский формат переговоров по Сирии хорошо себя зарекомендовал, поэтому он продолжит работать и дальше.

Турция и Иран являются нашими партнерами по астанинскому процессу, считаются странами-гарантами выполнения обязательств и договоренностей, которые достигаются в рамках этого процесса… Благодаря этому формату удалось в свое время создать зоны деэскалации, что помогло избежать избыточного насилия, сохранило жизни многих людей", — отметил Кинщак.

По его словам, власть в Сирии стабильна, и это вряд ли изменится в ближайшее время. Тем не менее на Западе оказание любого содействия Сирии «увязывают с так называемым политпереходом, подразумевая под этим изменение режима в Дамаске ».