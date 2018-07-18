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Стало известно о причастности Порошенко к похищению турок на Украине
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Стало известно о причастности Порошенко к похищению турок на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Украины Петр Порошенко санкционировал похищение турецких оппозиционеров в угоду лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщают источники.
«В случае с Украиной, по всей видимости, ведется двойная игра. Киев фактически помог задержать оппозиционеров, выступил на стороне Эрдогана, несмотря на его напряженные отношения с Америкой, а Гюлен, наоборот, считается человеком Вашингтона. В этой ситуации сыграл фактор финансов и бизнес-связей между Украиной и Турцией», — заявил источник в Анкаре, передает «Страна.ua».
Информатор в украинских дипломатических кругах рассказал, что выдача оппозиционеров согласовывалась на самом высшем уровне. «Это одна из личных договоренностей между Порошенко и Эрдоганом. У них между собой идет интенсивный диалог по многим вопросам», — сказал собеседник.
По словам источника в турецкой полиции, Украина, в отличие от западных стран, «выступила на стороне „диктатора“. „Когда Эрдогану помогает в выдаче его врагов азербайджанский президент Ильхам Алиев, никто не удивился. Другое дело — Украина, которую поддерживает Запад“, — отметил он.
В понедельник источники в среде турецкой диаспоры на Украине сообщили о похищении турецкими спецслужбами и вывозе в Стамбул двух граждан Турции: бизнесмена Салиха Зеги Игита и оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана.
В 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота, идеологом которого Анкара считает мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. После этого власти Турции начали облавы на сторонников Гюлена. Похищенные Инан и Игит также являются гюленовцами.
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