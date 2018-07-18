Стало известно о причастности Порошенко к похищению турок на Украине

«В случае с Украиной, по всей видимости, ведется двойная игра. Киев фактически помог задержать оппозиционеров, выступил на стороне Эрдогана, несмотря на его напряженные отношения с Америкой, а Гюлен, наоборот, считается человеком Вашингтона. В этой ситуации сыграл фактор финансов и бизнес-связей между Украиной и Турцией», — заявил источник в Анкаре , передает «Страна.ua».

Информатор в украинских дипломатических кругах рассказал, что выдача оппозиционеров согласовывалась на самом высшем уровне. «Это одна из личных договоренностей между Порошенко и Эрдоганом. У них между собой идет интенсивный диалог по многим вопросам», — сказал собеседник.

По словам источника в турецкой полиции, Украина, в отличие от западных стран, «выступила на стороне „диктатора“. „Когда Эрдогану помогает в выдаче его врагов азербайджанский президент Ильхам Алиев , никто не удивился. Другое дело — Украина, которую поддерживает Запад“, — отметил он.

В понедельник источники в среде турецкой диаспоры на Украине сообщили о похищении турецкими спецслужбами и вывозе в Стамбул двух граждан Турции: бизнесмена Салиха Зеги Игита и оппозиционного блогера и журналиста Юсуфа Инана.