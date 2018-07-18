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Минобороны России выразило благодарность итальянскому мэру за памятник погибшему в Сирии офицеру
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Минобороны России выразило благодарность итальянскому мэру за памятник погибшему в Сирии офицеру 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Памятник старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который погиб весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто.
Статс-секретарь — заместитель Министра обороны Николай Панков поблагодарил представителей мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечение памяти старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в ходе борьбы с международным терроризмом.
Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, который погиб весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто.
Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Александр Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.
«От имени Министерства обороны Российской Федерации позвольте выразить слова благодарности представителям мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечение подвига российского офицера в ходе борьбы с международным терроризмом», –— сказал Николай Панков на открытии финала всероссийской военно— патриотической игры «Победа» в подмосковном парке «Патриот».
В рамках церемонии открытия финала игры мэр Вальи-Сотто Марио Пулье и председатель римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки передали движению «Юнармия» копию памятника Герою России Александру Прохоренко.
«Такие подвиги возрождают понятие «герой». В честь подвига Прохоренко мы решили назвать один из наших парашютных курсов его именем», –— отметил Адриан Токки.
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