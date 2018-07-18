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Древнейший сирийский город Босра перешел под контроль армии САР
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Древнейший сирийский город Босра перешел под контроль армии САР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевики согласились сложить оружие в населенном пункте, который является одной из жемчужин Ближнего Востока.
Под контроль правительственных войск Сирии возвращен один из древнейших городов страны — Босра. Наряду с Пальмирой — это жемчужина Ближнего Востока, а его история насчитывает более двух тысячелетий.
Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, боевики и их семьи согласились прекратить противостояние и сложить оружие.
Кто-то решил уехать в родной город, другие остались и присоединились к сирийской армии. Только за прошедшие сутки теперь уже бывшие боевики сдали сотни единиц оружия, а также несколько танков и зенитных пулеметов.
«Россия им (бывшим боевикам — прим. ред.) дает гарантии нормального процесса возвращения к мирной жизни», — рассказал корреспонденту «Звезды» офицер ЦПВС Михаил Киласьев.
От войны из Босры бежали больше 13 тысяч семей. Теперь, когда над городом вновь поднят сирийский флаг, а гарантом безопасности выступает Россия, они массово возвращаются в свои дома.
Местные власти, в свою очередь, заняты восстановлением подачи воды, электричества и готовят места для размещения беженцев.
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