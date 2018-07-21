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Францию попросили вмешаться в войну в Йемене
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Хуситы попросили Францию вмешаться в войну в Йемене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mohammed Huwais
Глава высшего политсовета повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" Махди аль-Машат направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой вмешаться в войну в Йемене, передает официальное агентство движения САБА.
Война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается в Йемене с 2014 года. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.
"Глава аль-Машат выразил в письме надежду на то, что Франция и французский президент вмешаются, чтобы положить конец этой агрессии, и что Франция сыграет важную, заметную политическую роль в установлении мира", — говорится в сообщении агентства.
Аль-Машат подтвердил готовность поддержать и облегчить любые усилия Франции, направленные на поддержку политического пути и переговоров для полноценного и справедливого урегулирования, которое сохранит суверенитет, независимость и единство Йемена и реализует интересы и устремления йеменского народа.
По данным агентства, глава высшего политсовета передал письмо Макрону через посла Франции в Йемене Кристьяна Тисто.
Ранее агентство САБА сообщало, что аль-Машат направил послание президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в прекращении войны в Йемене.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.
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