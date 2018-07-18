В Турции отменили введённый в 2016 году режим чрезвычайного положения

Об этом сообщает Bloomberg.

Также сообщается, что в период с 2016 года по настоящее время в результате проводимой властями страны политики по отношению к, как предполагается, имеющим отношение к FETO лицам, были уволены более 130 тыс. государственных служащих Турции.

Более 18 тыс. из них были уволены в преддверии инаугурации Эрдогана 9 июля.

В середине апреля правительство Турции решило продлить режим ЧП на три месяца.