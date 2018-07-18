В Турции отменили введённый в 2016 году режим чрезвычайного положения 

Об этом сообщает Bloomberg.
При этом агентство отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен завершать борьбу с «предполагаемыми террористами», в частности с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO.
Также сообщается, что в период с 2016 года по настоящее время в результате проводимой властями страны политики по отношению к, как предполагается, имеющим отношение к FETO лицам, были уволены более 130 тыс. государственных служащих Турции.
Более 18 тыс. из них были уволены в преддверии инаугурации Эрдогана 9 июля.
В середине апреля правительство Турции решило продлить режим ЧП на три месяца.