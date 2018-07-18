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В Турции отменили «особое положение»
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В Турции отменили «особое положение» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В последние два года в Турции было ограничено передвижение по улицам, проведение собраний, печать и распространение массмедиа, введен надзор за всеми СМИ (было закрыто 70 газет, 20 журналов, 34 радиостанции, 30 издательств и 33 телеканала). За два года было задержано около 160 тысяч человек, 70 тысяч арестованы по подозрению в причастности к попытке переворота. Среди них оказалось много сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают инициатором путча.
И хотя режим ЧП официально завершился, для турок мало что изменится. Благодаря чрезвычайному положению Эрдоган смог в обход парламента принять 32 указа. Теперь же, когда республика стала президентской, он имеет возможность аналогичным образом принимать и другие постановления и декреты, имеющие силу закона.
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