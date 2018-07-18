Захарова: сирийские войска к 16 июля заняли 90% провинции Дераа

"На фоне общей напряженности обращают на себя внимание некоторые новые положительные моменты. Связаны они в основном с успешными действиями сирийских правительственных сил на юго-западе страны, которые последовательно дожимают боевиков в провинции Дераа. Растет число зачищенных от террористов населенных пунктов и стратегических высот, которые все чаще сдаются без боя. По состоянию на понедельник, 16 июля, под контролем властей оказалось уже 90% территории провинции", — отметила дипломат.