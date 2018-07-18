Ещё
Захарова: сирийские войска к 16 июля заняли 90% провинции Дераа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: сирийские войска к 16 июля заняли 90% провинции Дераа 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сирийская армия к 16 июля освободила 90% территории провинции Дераа на юго-западе страны. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На фоне общей напряженности обращают на себя внимание некоторые новые положительные моменты. Связаны они в основном с успешными действиями сирийских правительственных сил на юго-западе страны, которые последовательно дожимают боевиков в провинции Дераа. Растет число зачищенных от террористов населенных пунктов и стратегических высот, которые все чаще сдаются без боя. По состоянию на понедельник, 16 июля, под контролем властей оказалось уже 90% территории провинции", — отметила дипломат.
ТАСС: последние новости
Парламент Израиля лишил премьера и министра обороны полномочий объявлять войну Матовников: молодежь из Ингушетии больше не уезжает в Сирию к боевикам Возвращаться нельзя остаться: кто поможет сирийским беженцам Ливана
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»86
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент90
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение