Сирийская армия взяла под контроль оплот террористов в Дераа

В сирийские города возвращается государственная власть. Один из её символов — национальный флаг — теперь развивается над городом Босра-эш-Шам в провинции Дераа, передает "ТВ Центр"

"Сегодня мы подняли флаг Сирийской арабской республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне, все они участвовали в строительстве этого города. Мы благодаря усилиям наших друзей, и усилиям нашей армии смогли освободить этот город", — рассказал губернатор провинции Дераа Мухаммед Халид Ханнус.

Семь лет назад именно в провинции Дераа началось восстание, которое обернулось затяжной гражданской войной. Приграничный город Босра-эш-Шам — некогда укрепрайон боевиков. Сегодня разрозненные бандформирования уже не собираются воевать и сдают тяжелое вооружение. Ещё один символичный эпизод — боевики, принявшие условия перемирия, закрашивают символику своей группировки на внедорожнике с пулеметом.

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон проделали сложную работу. Нужно было убедить боевиков в бесперспективности выбранного ими пути. Эти люди уже давно в отчаянии. Многие понимают — перед ними пропасть. Но сирийские власти готовы дать шанс этим мужчинам работать не во вред, а на благо родины.

С наступлением мира во многие сирийские города возвращаются беженцы. Те, кто был вынужден искать спасения на чужой земле. Босра-эш-Шам — не исключение. Многие возвращаются к разрушенным домам без единой лиры в кармане. Помогают местные власти.

"У нас 130 школ готовы для приема тех людей, дома которых сильно повреждены либо разрушены. Мы готовы оказать этим людям любую помощь, быстро обеспечить предметами первой необходимости", — сообщил Мухаммед Халид Ханнус.

На улицах оживление. Кто-то возвращается, другие уезжают в свои города и села. Главное, что этот процесс начался. Люди видят, слышат и верят, что от этой войны осталось только эхо. В Босра-эш-Шам уже прибыл гумконвой с 40 тоннами муки. Первостепенная задача на сегодня — дать людям воду и электричество.