Армия Асада ежедневно берёт под контроль новые селения

Сирийские правительственные войска освободили населённый пункт Босра-эш-Шам в провинции Дараа. Сюда активно начали возвращаться беженцы.

Помимо этого, по информации журналиста Дэнни Макки, достигнуто соглашение о полной эвакуации захваченных анклавов и Эль-Фуа и Кефрая.

Процесс начнется 18 июля.

Он расположен между провинциями Дараа и Сувейда в 20 километрах от иорданской границы.

Во время войны отсюда бежали 13 тысяч семей, из них 4 находились на границе с Иорданией

На данный момент почти все вернулись в свои дома.

«Сегодня мы подняли флаг Сирийской арабской республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне — все они участвовали в строительстве этого города»,

— прокомментировал изменения губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.

Ранее армии Асада удалось захватить стратегический холм Тель Хара в провинции Дараа. В итоге, это помогло дальнейшему продвижению правительственных сил.