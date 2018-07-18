Армия Асада ежедневно берёт под контроль новые селения 

Сирийские правительственные войска освободили населённый пункт Босра-эш-Шам в провинции Дараа. Сюда активно начали возвращаться беженцы.
Помимо этого, по информации журналиста Дэнни Макки, достигнуто соглашение о полной эвакуации захваченных анклавов и Эль-Фуа и Кефрая.
Процесс начнется 18 июля.
Как пишут РИА Новости, Босра-эш-Шам был крупнейшим оплотом террористов на юге Сирии.
Он расположен между провинциями Дараа и Сувейда в 20 километрах от иорданской границы.
Во время войны отсюда бежали 13 тысяч семей, из них 4 находились на границе с Иорданией.
На данный момент почти все вернулись в свои дома.
«Сегодня мы подняли флаг Сирийской арабской республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне — все они участвовали в строительстве этого города»,
— прокомментировал изменения губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.
Ранее армии Асада удалось захватить стратегический холм Тель Хара в провинции Дараа. В итоге, это помогло дальнейшему продвижению правительственных сил.
Также в понедельник в ходе боёв с боевиками «Свободной сирийской армии» за населённый пункт Харра сирийская правительственная армия смогла выбить джихадистов и занять город.