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В Сирии достигли соглашения о выводе боевиков из провинции Кунейтра в Идлиб
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В Сирии достигли соглашения о выводе боевиков из провинции Кунейтра в Идлиб 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 19 июл — РИА Новости. Сирийское командование достигло договоренности с оставшимися бандформированиями в провинции Кунейтра об их выводе в Идлиб на севере страны, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, соглашение подразумевает, что часть боевиков, отказавшихся от примирения, будет вывезена, остальные пройдут процесс реабилитации и восстановления личного статуса.
Правительственные войска, в свою очередь, должны восстановить контроль над всей территорией Кунейтры, как это было до начала конфликта в Сирии в 2011 году.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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