В Сирии достигли соглашения о выводе боевиков из провинции Кунейтра в Идлиб

ДАМАСК , 19 июл — РИА Новости . Сирийское командование достигло договоренности с оставшимися бандформированиями в провинции Кунейтра об их выводе в Идлиб на севере страны, сообщает сирийское национальное агентство САНА По данным агентства, соглашение подразумевает, что часть боевиков, отказавшихся от примирения, будет вывезена, остальные пройдут процесс реабилитации и восстановления личного статуса. Правительственные войска, в свою очередь, должны восстановить контроль над всей территорией Кунейтры, как это было до начала конфликта в Сирии в 2011 году. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>