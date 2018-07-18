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Провинцию Идлиб покинули более семи тысяч жителей
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Провинцию Идлиб покинули более семи тысяч жителей 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 7 тысяч мирных жителей покинули осажденные боевиками сирийские населенные пункты Фуа и Кефрая в провинции Идлиб по договоренности РФ, Ирана и Сирии с лидерами незаконных вооруженных формирований, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Представителями российской и иранской стороны во взаимодействии с сирийским правительством достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований об эвакуации гражданского населения из осажденных боевиками шиитских населенных пунктов Фуа и Кефрая провинции Идлиб. В рамках соглашения населенные пункты покинули около 7 тысяч человек", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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