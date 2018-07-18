Провинцию Идлиб покинули более семи тысяч жителей

"Представителями российской и иранской стороны во взаимодействии с сирийским правительством достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований об эвакуации гражданского населения из осажденных боевиками шиитских населенных пунктов Фуа и Кефрая провинции Идлиб. В рамках соглашения населенные пункты покинули около 7 тысяч человек", — сказал он.

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