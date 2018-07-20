Из деревень в провинции Идлиб вывезли свыше шести тысяч человек

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Свыше 6 тысяч человек вывезли из осажденных боевиками в сирийской провинции Идлиб деревень Фуа и Кафер-Хая, сообщил в пятницу представитель Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев "Из Фуа и Кафер-Хая идлибской зоны деэскалации на 95 автобусах вывезено в лагерь беженцев «Джибрин» (провинция Алеппо) 6100 человек", — сказал он. По его данным, за прошедшие сутки из юго-западной зоны деэскалации выведены 353 мирных жителя. «Всего с 27 июня 2018 года юго-западную зону деэскалации покинули 45434 человека», — сказал Сергеев. Он сообщил, что «через МИД РФ посольствам и представительствам России в странах с большим числом зарегистрированных граждан Сирии отданы указания о предоставлении ежедневных докладов по вопросам, касающимся возвращения сирийцев на родину». «Всего из иностранных государств на территорию Сирии с января 2018 года вернулись 101976 человек», — сказал Сергеев. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>