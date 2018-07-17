Киев выдал Эрдогану террористов

Турецкие спецслужбы на Украине выкрали и депортировали в Турцию двух человек и готовятся похитить ещё восемь. Анкара преподносит это как антитеррористическую операцию и заявляет, что их разведка сотрудничала с украинскими коллегами.

В Одессе при странных обстоятельствах был арестован и вывезен на территорию Турции бизнесмен Салих Зеги Игит, которого в Анкаре считают казначеем проживающего в США оппозиционного политика Фетхуллаха Гюлена . Источники в турецкой диаспоре Украины утверждают, что задеражение происходило следующим образом: Салих сидел в ресторане «Али-Баба», к нему подошли двое незнакомцев, заговорили на турецком языке, после чего посадили в машину и вывезли на территорию консульства. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в турецком городе Мерсин . Также на территорию Турецкой республики был вывезен журналист и блогер Юсуф Инан. Игит и Инан не скрывали, что являются сторонниками запрещенной в Турции организации FETO и уехали на территорию Украины после неудачной попытки военного переворота 15 июля 2016 года.

Турецкие власти составили список из 8 скрывающихся на территории Украины от Эрдогана граждан, которым планируют устроить свидание с родиной, сообщил ресурсу «Страна. uа» политэмигрант Юнус Эрдоглу. Национальная разведывательная организация Турции готовит полную зачистку проживающих на Украине турецких оппозиционеров, полагает Эрдоглу. «К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинским властям мы не можем. По одной причине — после похищения этих двух граждан Турции в Украине, пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за „сотрудничество“ в возвращении граждан Турции на родину. Как мы можем доверять тем, кто сотрудничает с эрдогановскими спецслужбами?», — добавил Эрдоглу. Пресс-секретарь президента турецкого лидера Ибрагим Калын действительно аккуратно заявил, что Национальная разведывательная организация Турции сотрудничала с местными коллегами, когда проводила операции на Украине, но никакой благодарности он не выражал.

Гюленисты бежали на территорию Украины потому, что там есть серьёзная развитая сеть турецких политэмигрантов и их сторонников, отметил в беседе с News.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. «Изначально Киев благожелательно относился к политбеженцам, поскольку Украина очень хотела выглядеть европейским государством в глазах партнеров по ЕС , где также благоволят сторонникам Гюлена. Но в этом году отношения украинского государства к ним стало меняться. Наверное, свою роль сыграло сближение Турции и Украины», — предположил эксперт.

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Политэмигрант Юнус Эрдоглу

Турецкие СМИ хотя и говорят о спецоперации разведки на территории Украины, но не совсем ясно, насколько легально действовали спецслужбы Эрдогана, обратил внимание Ахметов. «Украина не признавала гюленистов членами преступной организации, а значит их экстрадиция не может быть официально оформлена как выдача преступников. Возможно, украинские силовики могли быть мотивированы турецкими разведчиками с помощью взятки или даже турецкая власть могла пообещать Киеву взамен оказать давление на Россию в вопросе Крыма или поставок газа», — заметил эксперт.

Ахметов добавил, что для Эрдогана борьба со сторонниками Гюлена, разбежавшимися по всему миру, — дело чести. «Показательно, что все происходило фактически в годовщину неудавшегося военного переворота 15 июля. Может быть, турецкому лидеру сделали такой своеобразный „подарок“, — резюмировал он.