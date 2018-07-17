Киев выдал Эрдогану террористов 

Турецкие спецслужбы на Украине выкрали и депортировали в Турцию двух человек и готовятся похитить ещё восемь. Анкара преподносит это как антитеррористическую операцию и заявляет, что их разведка сотрудничала с украинскими коллегами.
В Одессе при странных обстоятельствах был арестован и вывезен на территорию Турции бизнесмен Салих Зеги Игит, которого в Анкаре считают казначеем проживающего в США оппозиционного политика Фетхуллаха Гюлена. Источники в турецкой диаспоре Украины утверждают, что задеражение происходило следующим образом: Салих сидел в ресторане «Али-Баба», к нему подошли двое незнакомцев, заговорили на турецком языке, после чего посадили в машину и вывезли на территорию консульства. Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе в турецком городе Мерсин. Также на территорию Турецкой республики был вывезен журналист и блогер Юсуф Инан. Игит и Инан не скрывали, что являются сторонниками запрещенной в Турции организации FETO и уехали на территорию Украины после неудачной попытки военного переворота 15 июля 2016 года.
Турецкие власти составили список из 8 скрывающихся на территории Украины от Эрдогана граждан, которым планируют устроить свидание с родиной, сообщил ресурсу «Страна. uа» политэмигрант Юнус Эрдоглу. Национальная разведывательная организация Турции готовит полную зачистку проживающих на Украине турецких оппозиционеров, полагает Эрдоглу. «К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинским властям мы не можем. По одной причине — после похищения этих двух граждан Турции в Украине, пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за „сотрудничество“ в возвращении граждан Турции на родину. Как мы можем доверять тем, кто сотрудничает с эрдогановскими спецслужбами?», — добавил Эрдоглу. Пресс-секретарь президента турецкого лидера Ибрагим Калын действительно аккуратно заявил, что Национальная разведывательная организация Турции сотрудничала с местными коллегами, когда проводила операции на Украине, но никакой благодарности он не выражал.
Журналисты «Громадське радio» пытались выяснить у представителей киевских силовиков обстоятельства экстрадиции турецких граждан, однако те не дали вразумительных объяснений. Начальник Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сказал, что ему ничего неизвестно об этом деле. Директор Департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало перенаправил журналистов в СБУ, а пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что уже направила «запрос в соответствующие структуры» по этому факту, но ничего не может комментировать, пока не пришёл официальный ответ.
Гюленисты бежали на территорию Украины потому, что там есть серьёзная развитая сеть турецких политэмигрантов и их сторонников, отметил в беседе с News.ru проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. «Изначально Киев благожелательно относился к политбеженцам, поскольку Украина очень хотела выглядеть европейским государством в глазах партнеров по ЕС, где также благоволят сторонникам Гюлена. Но в этом году отношения украинского государства к ним стало меняться. Наверное, свою роль сыграло сближение Турции и Украины», — предположил эксперт.
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Политэмигрант Юнус Эрдоглу
Турецкие СМИ хотя и говорят о спецоперации разведки на территории Украины, но не совсем ясно, насколько легально действовали спецслужбы Эрдогана, обратил внимание Ахметов. «Украина не признавала гюленистов членами преступной организации, а значит их экстрадиция не может быть официально оформлена как выдача преступников. Возможно, украинские силовики могли быть мотивированы турецкими разведчиками с помощью взятки или даже турецкая власть могла пообещать Киеву взамен оказать давление на Россию в вопросе Крыма или поставок газа», — заметил эксперт.
Ахметов добавил, что для Эрдогана борьба со сторонниками Гюлена, разбежавшимися по всему миру, — дело чести. «Показательно, что все происходило фактически в годовщину неудавшегося военного переворота 15 июля. Может быть, турецкому лидеру сделали такой своеобразный „подарок“, — резюмировал он.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии порталу News.ru обратил внимание на сообщения родных экстрадированных в Турцию граждан о том, что в задержании участвовали представители СБУ: „Не зная юридических тонкостей этого дела, сложно давать какие-то детальные оценки. Но мы можем говорить о некоем достигнутом балансе между украинскими и турецкими спецслужбами и, может быть, о каких-то договоренностях, достигнутых на высшем уровне“. Бортник напомнил, что Эрдоган способствовал освобождению и возврату на Украину нескольких арестованных властями РФ крымскотатарских лидеров. „Возможно, на них и „обменяли“ гюленистов или речь шла о каком-либо более развёрнутом сотрудничестве“, — добавил Бортник.